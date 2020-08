Multinazionale introduce il congedo mestruale per le dipendenti: 10 giorni l'anno di assenza dal lavoro retribuite (Di giovedì 13 agosto 2020) Dieci giorni all'anno di . Una Multinazionale indiana, la Zomato, ha deciso di concedere alle sue dipendenti il congedo mestruale: si tratta di dieci giorni pagati all'anno per le dipendenti donne e ... Leggi su leggo

Dieci giorni all'anno di congedo mestruale. Una multinazionale indiana, la Zomato, ha deciso di concedere alle sue dipendenti il congedo mestruale: si tratta di dieci giorni pagati all'anno per le dip ...

NUOVA DELHI - Una delle più grandi aziende indiane di consegna di cibo a domicilio Zomato ha dichiarato sabato che darà alle dipendenti fino a 10 giorni di "ferie periodiche" all'anno. Una novità sorp ...

