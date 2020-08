Multinazionale indiana introduce il congedo mestruale, mentre in Italia la proposta è rimasta al palo (Di giovedì 13 agosto 2020) congedo mestruale, a che punto siamo in Italia? Non c’è da stupirsi se la notizia della Multinazionale indiana che ha introdotto il “congedo mestruale” per le sue dipendenti donne e transgender abbia fatto molto scalpore. Quello di Zomato, azienda che opera in 24 Paesi specializzata nei servizi online per cercare ristoranti e ordinare cibo a domicilio, è un passo in avanti che si inserisce nella battaglia che i movimenti femminili portano avanti in tutto il mondo: il permesso per dismenorrea. In Italia dal 60 per cento al 90 per cento delle donne soffrono durante il ciclo mestruale e questo causa tassi dal 13 per cento al 51 per cento di assenteismo a scuola e dal 5 per cento al 15 per cento di ... Leggi su tpi

