Movida pericolosa: un positivo e centinaia in fila sotto il sole per il tampone. Caos a Soverato (Di giovedì 13 agosto 2020) Un ragazzo positivo al Coronavirus, locali chiusi e centinaia di ragazzi bloccati sotto il sole in attesa di poter effettuare il tampone. E' successo a Soverato, in Calabria. Prima il post di un ragazzo di Girifalco (Cz), che ha comunicato di essere positivo al Covid19 e di aver frequentato due locali della Movida di Soverato, e poi la decisione del sindaco della nota cittadina turistica calabrese di disporre la chiusura dei locali. È accaduto tutto nelle ultime ore, quando il giovane, ora ricoverato nel reparto Malattie infettive di Catanzaro, ha scritto il seguente messaggio sul suo profilo Facebook: «Ragazzi, io capisco che voi possiate avere paura però cercate di capire le mie paure. Ho 2mila messaggi e 700 ... Leggi su iltempo

Un ragazzo positivo al Coronavirus, locali chiusi e centinaia di ragazzi bloccati sotto il sole in attesa di poter effettuare il tampone. E' successo a Soverato, in Calabria. Prima il post di un ragaz ...

Blitz Carabinieri nel Gargano: sanzioni a locali. Coltelli e droga: 16 denunciati

Foggia, 12 agosto 2020. Nelle serate e le notti del week end dell’8 e 9 agosto, nei luoghi turistici della movida, la Compagnia Carabinieri di Vico del Gargano ha svolto una serie di controlli, per ve ...

