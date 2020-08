MotoGp, Quartararo non ha dubbi: “la KTM favorita anche in Austria, Binder e Pol Espargaro lotteranno per il titolo” (Di giovedì 13 agosto 2020) Archiviato il settimo posto ottenuto a Brno, dove il degrado delle gomme gli ha giocato un brutto scherzo, Fabio Quartararo si concentra adesso sul primo dei due appuntamenti consecutivi in programma in Austria, sul circuito del Red Bull Ring. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesIl pilota francese ha commentato in conferenza stampa l’esito dell’ultimo appuntamento in Repubblica Ceca, soffermandosi poi sulla gara di domenica: “sono stato un po’ sorpreso dal risultato del GP di Brno, in gara ho provato a spingere ma è stato difficile gestire le gomme. Non avrei potuto fare meglio, la cosa più importante è stata arrivare a punti e finire la gara, la settima posizione è stato davvero un ottimo risultato. La KTM mi ha impressionato in alcune curve a Brno, i piloti si sono comportati molto bene. Hanno ... Leggi su sportfair

OA_Sport : MotoGP, Fabio Quartararo: “Importante il piazzamento a Brno, KTM può lottare per il Mondiale” - sportli26181512 : MotoGP, GP Austria (Spielberg), tutti i numeri del Gran Premio: Con due vittorie il ducatista ha l’occasione di por… - igorducati : RT @corsedimoto: MOTOGP - Valentino #Rossi esalta le qualità di Franco #Morbidelli: 'Primo podio #MotoGP per l'Academy VR46'. Adesso punta… - Agimegitalia : #Scommesse #MotoGp: 10mila persone al giorno per il doppio MotoGP a Misano, #Quartararo favorito per la vittoria de… -