MotoGp, Misano: ammesse 10mila persone al giorno (Di giovedì 13 agosto 2020) Misano - Diecimila persone al giorno potranno assistere al doppio appuntamento del motomondiale a Misano , nei due weekend del 13 e del 20 settembre: la Regione Emilia-Romagna ha stabilito, con un'... Leggi su corrieredellosport

SkySportMotoGP : Accettato, dalla regione Emilia Romagna, il piano degli organizzatori per avere il pubblico nel doppio GP a Misano… - loscornetteros : RT @rep_bologna: MotoGp Misano, deroga della Regione: fino a 10mila spettatori al giorno [aggiornamento delle 11:31] - lesmo27 : RT @Motorsport_IT: #MotoGP | #Misano apre al pubblico: 10mila spettatori al giorno - Agimegitalia : #Scommesse #MotoGp: 10mila persone al giorno per il doppio MotoGP a Misano, #Quartararo favorito per la vittoria de… - davids7683 : RT @Eurosport_IT: Diecimila persone al giorno potranno assistere al doppio appuntamento del motomondiale a Misano ??? ???? #MotoGP | #Misano… -