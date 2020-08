Moto2, Marini: "Lavoriamo per conquistare il podio in Austria" (Di giovedì 13 agosto 2020) ROMA - " A Brno non siamo stati perfetti in qualifica e questo non ci ha permesso di lottare per le primissime posizioni in gara. Ho recuperato, ma non sono riuscito a conquistare il podio. Un aspetto ... Leggi su corrieredellosport

ROMA - "A Brno non siamo stati perfetti in qualifica e questo non ci ha permesso di lottare per le primissime posizioni in gara. Ho recuperato, ma non sono riuscito a conquistare il podio. Un aspetto ...

Enea Bastianini e Luca Marini, due italiani al comando in Moto2. Voglia di essere protagonisti in Austria, dimenticando l'incidente 2019... La Moto2 arriva al doppio appuntamento del Red Bull Ring con ...

