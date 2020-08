Morto Gordon Faggetter, l’ex marito di Patty Pravo era un famoso batterista (Di giovedì 13 agosto 2020) Si è spento a Roma all’età di 72 anni Gordon Faggetter, icona del Piper degli anni Settanta ed ex-marito di Patty Pravo. Arrivato alla ribalta dei palcoscenici di tutto il mondo con il gruppo Cyan Three, per anni aveva fatto da spalla a Patty Pravo nelle esibizioni al Piper. La cantante ha avuto sei mariti, … L'articolo Morto Gordon Faggetter, l’ex marito di Patty Pravo era un famoso batterista proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Corriere : Patty Pravo, morto Gordon Faggetter, il primo dei suoi sei matrimoni (ma validi solo quattro) - marcoda1975 : Addio a Gordon Faggeter (già Cyan Three ed ex marito di Patty Pravo) - mao59 : RT @Corriere: Patty Pravo, morto Gordon Faggetter, il primo dei suoi sei matrimoni (ma validi solo quattro) - JohSogos : RT @Corriere: Patty Pravo, morto Gordon Faggetter, il primo dei suoi sei matrimoni (ma validi solo quattro) - danieledv79 : RT @Corriere: Patty Pravo, morto Gordon Faggetter, il primo dei suoi sei matrimoni (ma validi solo quattro) -