Morte Viviana Parisi, parla il marito: «Ho dentro ora un vuoto terribile, chi sa parli» (Di giovedì 13 agosto 2020) parla Daniele Mondello, in un’intervista al Corriere della Sera. Il marito di Viviana Parisi, trovata morta nei boschi di Caronia, papà di Gioele, il bimbo di 4 anni che ancora non si trova e le cui ricerche proseguono senza sosta Il 3 agosto scorso è iniziato un incubo per Daniele Mondello. La moglie, Viviana Parisi, … L'articolo Morte Viviana Parisi, parla il marito: «Ho dentro ora un vuoto terribile, chi sa parli» proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Nebrodinotizie : La Procura di #Patti non esclude alcuna ipotesi sulla morte di #VivianaParisi - SkyTG24 : Morte Viviana Parisi, si cerca ancora Gioele. Allo studio nuovo video - VELOSPORT1960 : E' quanto emerge dall'autopsia. Il legale: 'Fratture compatibili con una caduta dall'alto, suicidio è ipotesi che s… - infoitinterno : La morte di Viviana Parisi, analisi sugli insetti per scoprire l'orario: si allarga l'area delle ricerche per Gioele - MianiAttilio : POSSIBILE SVOLTA SULLA MORTE DI VIVIANA PARISI ENTRANO IN GIOCO GLI INSETTI -