Monza, Donati: “Darò il massimo, obiettivi ambiziosi” (Di giovedì 13 agosto 2020) L’ex Lecce Giulio Donati, neo acquisto del Monza, ha affidato ai propri canali social il primo messaggio ai tifosi brianzoli: “Inizia una nuova avventura, cercherò di dare il massimo per raggiungere obiettivi ambiziosi come questa società e ripagare la fiducia che mi è stata riposta”, si legge dal suo ultimo post su Instagram. Fonte: profilo Instagram Donati L'articolo Monza, Donati: “Darò il massimo, obiettivi ambiziosi” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

kies_hal : RT @ACMonza: Giulio Donati è del Monza!?????????? - Duivel__ : Mi rifiuto di commentare la trattativa ad oltranza fra RR e il Toro, Donati il Monza lo ha chiuso in meno tempo - LecceSette : Donati dice addio al Lecce e va al Monza: «Scelta difficile» - Kaz_B04 : RT @ACMonza: Giulio Donati è del Monza!?????????? - 1904online : RT @ACMonza: Giulio Donati è del Monza!?????????? -

