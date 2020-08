Monti: “Recovery fund? Si rischia che gli italiani sviluppino assuefazione all’assistenza” (Di giovedì 13 agosto 2020) “Per quel che riguarda il Recovery fund c’è il rischio che non si sappia come spendere masse ingenti di denaro in tempi relativamente brevi e in modo che aumenti la capacità produttiva e di conseguenza il gettito fiscale con il quale pagare gli interessi e rimborsare il debito. Peggio ancora, si rischia che gli italiani sviluppino una certa assuefazione all’assistenza“. Parola dell’ex premier Mario Monti, neo presidente di una commissione dell’Oms su “Salute e Sviluppo sostenibile”. Il professore bocconiano, oltre ad esprimere dubbi su come saranno utilizzati i 209 miliardi dello strumento europeo per la ripresa che spettano all’Italia, a Repubblica spiega che “nella condizione che caratterizza l’Italia sui ... Leggi su ilfattoquotidiano

