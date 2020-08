Monopoli, durante il film al cinema si abbassa i pantaloni: denunciato (Di giovedì 13 agosto 2020) La polizia di Monopoli, Ba, ha denunciato per atti osceni un uomo di circa 40 anni, che in un cinema multisala in città, durante la programmazione di un film, si era seduto poco distante da una donna, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

La polizia di Monopoli (Ba) ha denunciato per atti osceni un uomo di circa 40 anni, che in un cinema multisala in città, durante la programmazione di un film, si era seduto poco distante da una donna ...

Aiuti fiscali al Sud, Pertosa: «Misura giusta, ottime prospettive per investitori»

«Confindustria non è il Vangelo». L’imprenditore di Monopoli Vito Pertosa irrompe nella polemica sugli aiuti fiscali alle aziende del Sud decisi dal governo. Il presidente del gruppo «Angel» ribalta l ...

