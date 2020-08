Monopattini, dimessa la ragazza investita Multe in arrivo a chi li usa sui marciapiedi (Di giovedì 13 agosto 2020) Uscita dall’ospedale la ragazza rimasta ferita in via dei Caniana: 10 giorni di prognosi. Zenoni concorda con De Corato: sì a targa e assicurazione.Controlli dei vigili a tutela dei pedoni. Leggi su ecodibergamo

Un uomo a bordo di un monopattino è stato investito questa mattina in piazza Rivoli. Le sue condizioni non sono gravi tanto che dopo esser stato visitato in ospedale è stato dimesso. Lo zaino che indo ...Aumentano guariti e dimessi (+29), calano i ricoveri (stabili quelle in terapia intensiva, diminuiscono di 7 quelli in terapia non intensiva). A Sondrio si registrano zero contagi. Uno a Cremona, Lecc ...