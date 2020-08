Monica Bellucci: la pagella dei suoi look (Di giovedì 13 agosto 2020) Monica Bellucci è una delle dive italiane più conosciute e amate al mondo. Super femminile, dalle forme sinuose e morbide, credo si possa dire che incarni alla perfezione l’idea della donna mediterranea, in Italia e non solo! Come se la cava con i suoi look? Commentiamone qualcuno insieme. Monica Bellucci, la pagella dei suoi look: in grigio da Dior Per essere elegante è elegantissima, ma questo non è un look, a mio avviso, che le rende totalmente giustizia. Il punto vita segnato dalla cinturina a contrasto è un’idea ottima per il suo tipo di fisionomia a clessidra, ma l’effetto in questo caso è un po’ “infagottato”. Peccato, voto 7. Fonte ... Leggi su dilei

