Mondiali ciclismo a caccia di un sede, Di Rocco: “Italia si farà trovare pronta” (Di giovedì 13 agosto 2020) Il presidente della federazione italiana ciclismo Renato Di Rocco ha aperto alla possibilità che i Mondiali 2020 su strada, assegnati in origine alla Svizzera che però ieri si è tirata indietro a sorpresa, possano disputarsi invece in Italia: “Se si chiedesse aiuto all’Italia, ci faremmo trovare pronti per assicurare una sede dignitosa ai Mondiali, ma soprattutto una grande qualità organizzativa. Le date resterebbero le stesse per non stravolgere un calendario già modificato, ma soprattutto bisognerebbe garantire le stesse difficoltà altimetriche per Vincenzo Nibali ma anche per Elisa Longo Borghini, adatti a tracciati duri”. Si tratta dunque di un’apertura ai microfoni di Sky Sport dopo il secco no categorico ... Leggi su sportface

