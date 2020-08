"Molto pericoloso". Crisanti a In Onda, l'attacco diretto a Zangrillo sul virus (Di giovedì 13 agosto 2020) "Affermazioni estremamente pericolose". Andrea Crisanti, virologo dell'Università di Padova, risponde in collegamento a In Onda alle parole del collega Alberto Zangrillo, capo-rianimazione al San Raffaele di Milano. "Sul fatto che secondo Zangrillo non entrano più malati di coronavirus in rianimazione, forse si riferisce al suo ospedale, perché qui non è vero e non penso che possa riferirsi a piano nazionale". "Io parlo per l'esperienza di Padova - sottolinea il professor Crisanti, protagonista nella prima fase dell'emergenza del "modello Veneto" che ha arginato il contagio, prima di entrare in rotta di collisione con il governatore Luca Zaia -, abbiamo decine e decine di malati in reparto e in rianimazione e non capisco su ... Leggi su liberoquotidiano

michelu : Far credere alle persone che arrivino i prodotti magicamente al mercato, pronti per essere rivenduti al ribasso, è… - Deborah97527544 : RT @Giordibiella: @Stennis2525 @fangbianmen @GermanoDottori Quelli che scappano mentre sono in quarantena sono una piccola parte, anche se… - Alberto61153413 : @DoctorTARDIS82 Conosco bene i cinghiali..avrei fatto uguale per evitare un morso molto pericoloso. Hanno una testa… - LucioMM1 : @albertobisin @emmevilla @francescatotolo Ma è molto positivo che sentano il bisogno di attaccarlo. È segnale della… - franzbaracca : @miagoly @Patryx5 @maybe_viola @rrico_e Si è fumata qualcosa di molto pericoloso....occhio. -

Ultime Notizie dalla rete : Molto pericoloso Cambiasso avverte l’Inter: “Lo Shakhtar Donetsk ha un mix pericoloso” Inter-News.it Andrea Crisanti a In Onda: "Niente malati di coronavirus in rianimazione? Da Zangrillo parole molto pericolose"

"Affermazioni estremamente pericolose". Andrea Crisanti, virologo dell'Università di Padova, risponde in collegamento a In Onda alle parole del collega Alberto Zangrillo, capo-rianimazione al San Raff ...

Rassegna Stampa. Il tormento di Ferragosto: muro istituzioni-famiglie fra divieti e giovani contro

F erragosto? Un tormento. Partiamo da qui. Il rito del falò, la trasgressione sulla spiaggia, ubriacature, birra e rum a fiumi, promiscuità in serate con adunate oceaniche. Da Giardini Naxos a Letojan ...

"Affermazioni estremamente pericolose". Andrea Crisanti, virologo dell'Università di Padova, risponde in collegamento a In Onda alle parole del collega Alberto Zangrillo, capo-rianimazione al San Raff ...F erragosto? Un tormento. Partiamo da qui. Il rito del falò, la trasgressione sulla spiaggia, ubriacature, birra e rum a fiumi, promiscuità in serate con adunate oceaniche. Da Giardini Naxos a Letojan ...