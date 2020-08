“Molla tutto e se ne va”. Romina Power, bomba da Cellino San Marco. Quello che ha visto in quella casa… (Di giovedì 13 agosto 2020) Romina Power ha trascorso il lockdown per l’emergenza Covid, nella tenuta di Cellino San Marco, mentre in una casa poco distante dalla sua c’erano l’ex marito, Al Bano Carrisi, e la sua attuale compagna, Loredana Lecciso. Com’è da sempre noto a tutti, tra Romina e Loredana non è mai scattata alcuna scintilla di simpatia, e fino all’ultimo i fan più affezionati hanno sperato in un ritorno di fiamma fra Romina Power e Al Bano. Ma adesso che l’allarme Coronavirus sembra essersi attenuato, Romina ha lasciato la tenuta di Cellino San Marco. Al Bano e Romina hanno donato la vita a 4 figli, infatti proprio in occasione del lockdown a fare compagnia alla ... Leggi su caffeinamagazine

