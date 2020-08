Modena – Catturato latitante Albanase ed estradato in Italia dalla Svizzera (Di giovedì 13 agosto 2020) La Squadra Mobile di Modena, in collaborazione con il Servizio Centrale Operativo e del Servizio per la Cooperazione di Polizia, ha Catturato ed estradato in Italia un cittadino albanese di 45 anni, latitante dal 2003, rintracciato in Svizzera. L’arresto è stato possibile anche grazie all’attivazione della rete europea dedicata alla ricerca e alla cattura di … Leggi su periodicodaily

La Squadra Mobile di Modena, in collaborazione con il Servizio Centrale Operativo e del Servizio per la Cooperazione di Polizia, ha catturato ed estradato in Italia un cittadino albanese di 45 anni, l ...

