Miwa Energia Cestistica, ennesimo accordo importante: ecco lo sponsor tecnico (Di giovedì 13 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – In questa Estate piena di colpi ad effetto, la Miwa Energia ha abituato il suo pubblico ad aspettarsi ogni giorno una possibile novità. La notizia del giorno, dopo quelle relative ai nuovi cestisti ingaggiati, riguarda l’accordo appena raggiunto e siglato con il noto brand di abbigliamento sportivo Givova. “Siamo orgogliosi di essere stati avvicinati da un brand come Givova, ormai in crescita da anni e già partner nel mondo cestistico di Juve Caserta e Galatasaray tra gli altri. Ci ha convinti la voglia di condividere una progettualità, mostrata nella volontà di siglare con noi un accordo di esclusiva addirittura triennale – la parole del Presidente Pasquale Zullo. “Abbiamo dato dimostrazione che il nostro non è ... Leggi su anteprima24

PlayBasket : #BasketCampania #CestisticaBenevento: Miwa Energia Cestistica Benevento, che colpo! È fatta per David [..] - PlayBasket : #BasketCampania #CestisticaBenevento: La Miwa Energia non si ferma: ingaggiato Raul Diaz -