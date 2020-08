Miozzo (Cts): “Se i contagi continuano a salire, nuovo lockdown inevitabile” (Di giovedì 13 agosto 2020) Miozzo: “nuovo lockdown inevitabile se curva continua a salire” In un’intervista al Corriere della Sera, il coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts) Agostino Miozzo ha commentato l’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia, che vede una curva epidemica in graduale ascesa e l’abbassamento dell’età degli infetti: sempre più giovani vengono colpiti dal virus, ed è polemica sui ragazzi che rientrano dalle vacanze o che frequentano discoteche e locali senza distanziamento. “Nessuno è invulnerabile. Ricordiamoci che questa è una malattia maledetta. Quando colpisce può fare male”, commenta Miozzo, che valuta positivamente la decisione presa dal governo di effettuare test e tamponi ... Leggi su tpi

