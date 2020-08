Miley Cyrus acquista splendida villa di 5 milioni di Dollari (Di giovedì 13 agosto 2020) Miley Cyrus, 28 anni e una gran voglia di focolare. Forse è così che si spiega la decisione dell’attrice e cantante americana di acquistare una splendida magione nella zona di Hidden Hills, quartiere esclusivo di Los Angeles. L’immobile è stato costruito nel 1957, ma nel corso degli anni ha subito ristrutturazioni e l’ultima, molto recente, ha previsto anche un ampliamento della superficie complessiva. L’interno, d’alto disegn – 560 metri quadri – comprende un ampio soggiorno, una grande sala da pranzo, una cucina di ultimissima generazione, sei stanze da letto, cinque bagni, uno spazio snack bar e – non poteva certo mancare – una sala cinema. All’esterno, naturalmente, ecco la piscina (in stile “laguna”) e sulla terrazza ... Leggi su aciclico

SkyTG24 : Miley Cyrus pubblica l'anteprima del video di Midnight Sky - Pobre_gato : RT @adrixn: Miley Cyrus x Cody Simpson x Calle Ciega - born2basmiler : RT @MileyCyrusITA: Siete pronti al ritorno di Miley Cyrus? 'Midnight Sky' uscirà venerdì 14 agosto alle 6 di mattina italiane! #MidnightSk… - AngelwingsMiley : RT @perchetendenza: #MidnightSkyIn2Days: Perché da venerdì 14 agosto sarà disponibile il nuovo singolo di Miley Cyrus 'Midnight Sky' https:… - cyrvsmile : Currently listening to “bang my box” di miley cyrus ed è una fottuta bomba?? #underrated -

Ultime Notizie dalla rete : Miley Cyrus Miley Cyrus, il nuovo singolo è Midnight Sky: collaborazione con Dua Lipa in arrivo Sky Tg24 Miley Cyrus ad un incontro con i fans a Madrid

09/05/2020 | David di Donatello 2020: trionfa Il Traditore 10/02/2020 | Oscar 2020: il trionfo di Parasite e del suo regista Bong Joon Ho 13/01/2020 | Oscar 2020: svelate tutte le nomination! 08/01/20 ...

Arnold Schwarzenegger nonno, nata la figlia di Chris Pratt e Katherine: la foto

Arnold Schwarzenegger è diventato nonno per la prima volta: la figlia Katherine infatti ha dato alla luce una bambina, frutto dell’amore per Chris Pratt. A confermarlo è stato Patrick, fratello della ...

09/05/2020 | David di Donatello 2020: trionfa Il Traditore 10/02/2020 | Oscar 2020: il trionfo di Parasite e del suo regista Bong Joon Ho 13/01/2020 | Oscar 2020: svelate tutte le nomination! 08/01/20 ...Arnold Schwarzenegger è diventato nonno per la prima volta: la figlia Katherine infatti ha dato alla luce una bambina, frutto dell’amore per Chris Pratt. A confermarlo è stato Patrick, fratello della ...