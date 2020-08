Milenkovic Milan: la Fiorentina fissa il prezzo. Jolly Paquetà (Di giovedì 13 agosto 2020) Il Milan non molla la presa su Nikola Milenkovic: la Fiorentina fissa il prezzo per il difensore e pensa a Lucas Paquetà Il Milan ha intensificato i contatti con la Fiorentina per Nikola Milenkovic. Per il difensore serbo occorrono 40 milioni di euro, ma i rossoneri intendono sfruttare la carta Lucas Paquetà per far abbassare il prezzo. Come riportato da Sky Sport, le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni per cercare un punto di intesa nella trattativa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

