Milano | spaccia nella casa sotto sfratto | arrestato 43enne

Milano, 13 agosto 2020 - La polizia ha arrestato a Milano un cittadino italiano di 43 anni per detenzione di sostanze stupefacenti e spaccio. L'uomo, noto per i suoi precedenti di polizia, aveva ripre ...

Aveva 600 euro di cocaina in camera da letto. E per lui, rider che occupava abusivamente un'abitazione, sono scattate le manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Milano, 13 agosto 2020 - La polizia ha arrestato a Milano un cittadino italiano di 43 anni per detenzione di sostanze stupefacenti e spaccio. L'uomo, noto per i suoi precedenti di polizia, aveva ripre ...Aveva 600 euro di cocaina in camera da letto. E per lui, rider che occupava abusivamente un'abitazione, sono scattate le manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.