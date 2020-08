Milano gli sta stretta, e ora Sala ha Roma nel cuore. Pensa al governo (Di giovedì 13 agosto 2020) Milano. Se accarezzi il pensiero, già da tempo, di fare il passo verso Roma (premier lo dicono i giornali, ma lasciali dire: le suggestioni estive sentono echi di conchiglia, che non mentono), forse andare al mare con l’amico Beppe Grillo, guru instabile, non è partire col piede giusto. Beppe Sala l Leggi su ilfoglio

Giorgiolaporta : Il video degli uomini della #Polizia che accerchiano e arrestano il #magrebino che aveva preso in ostaggio nel… - LegaSalvini : Milano, il video del vigilante prigioniero di un immigrato che lo minaccia con il coltello. Il gesto eroico di un c… - fattoquotidiano : Milano, aumentano gli incidenti su biciclette e monopattini. L’assessore: “533 feriti in 2 mesi, servono targhe e c… - gbrera : RT @MinistroEconom1: Anche oggi al Duomo di Milano sono stati vanificati gli sforzi di un povero immigrato che, armato di coltello, voleva… - LiberoTes : RT @MinistroEconom1: Anche oggi al Duomo di Milano sono stati vanificati gli sforzi di un povero immigrato che, armato di coltello, voleva… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano gli

Il Foglio

Primoz Roglic ha mostrato i muscoli al Giro del Delfinato 2020 e ha brillantemente vinto la seconda tappa, imponendosi con pieno merito sull‘arrivo in salita del Col de Porte: scatto fulmineo a 700 me ...Milano, 13 ago. (Adnkronos) - A Milano cantieri di urbanistica tattica in corso. Conclusi da poco gli interventi in via Pacini e piazza Ferrara, che hanno visto la realizzazione di nuovi marciapiedi e ...