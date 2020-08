Migranti Grecia: 35enne yemenita positivo nel campo dell’isola di Chios, altri 30 sottoposti a tes (Di giovedì 13 agosto 2020) Molti casi di coronavirus - ma nessuno fatale - sono stati registrati in questi mesi nei campi Migranti sulla Grecia continentale. La notizia del contagio a Vial giunge all'indomani del record di casi in un solo giorno toccato dalla Grecia: 262 Leggi su firenzepost

kiilljoi : RT @PamelaFerrara: Prima: 'I migranti portano le malattie'. Poi, in piena pandemia, sentono il bisogno di andare in vacanza in Spagna, Croa… - Mony_Marian : RT @FabrizioDelpret: Discoteche che esplodono di persone ammassate senza mascherina; strafottenza totale in giro; mezza Italia - nonostante… - bladistic : RT @FabrizioDelpret: Discoteche che esplodono di persone ammassate senza mascherina; strafottenza totale in giro; mezza Italia - nonostante… - trimpa48 : RT @FabrizioDelpret: Discoteche che esplodono di persone ammassate senza mascherina; strafottenza totale in giro; mezza Italia - nonostante… - FirenzePost : Migranti Grecia: 35enne yemenita positivo nel campo dell’isola di Chios, altri 30 sottoposti a tes -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Grecia Coronavirus: Grecia, primo caso in campo migranti su isola Agenzia ANSA Coronavirus Latina: i casi totali salgono a 637 in provincia. Tre guariti nelle ultime 24 ore

Salgono così a 637 i casi totali di coronavirus accertati dalla Asl nel territorio pontino da inizio pandemia - ricordiamo che in questo numero sono conteggiati i soli casi positivi riscontrati tra i ...

Sicilia, da domani obbligo dell’uso della mascherina anche all’aperto

Pugno duro e tanta fermezza del presidente della Regione Nello Musumeci per contrastare quanti sbarcano o arrivano con tutti i mezzi di trasporto in Sicilia e in particolar modo da Spagna, Malta e Gre ...

Salgono così a 637 i casi totali di coronavirus accertati dalla Asl nel territorio pontino da inizio pandemia - ricordiamo che in questo numero sono conteggiati i soli casi positivi riscontrati tra i ...Pugno duro e tanta fermezza del presidente della Regione Nello Musumeci per contrastare quanti sbarcano o arrivano con tutti i mezzi di trasporto in Sicilia e in particolar modo da Spagna, Malta e Gre ...