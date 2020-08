Microsoft Patch Tuesday di Agosto 2020: 120 vulnerabilità e due zero-day (Di giovedì 13 agosto 2020) Il Microsoft Patch Tuesday di Agosto 2020 ha corretto 120 vulnerabilità, di cui 17 di livello critico e due zero-day La versione di Microsoft Patch Tuesday di Agosto 2020, consiste in aggiornamenti di sicurezza per il seguente software: Microsoft Windows Microsoft Edge (basato su EdgeHTML) Microsoft Edge (basato su Chromium) Microsoft ChakraCore Internet Explorer Microsoft Scripting Engine Windows Server SQL Motore di database Microsoft JET .NET Framework ASP.NET Core Servizi di Microsoft Office e Microsoft Office e app Web Libreria dei codec di ... Leggi su tuttotek

