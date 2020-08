“Mia figlia depressa per paura del Covid. Forse è scappata per proteggere Gioele”: parla il padre di Viviana Parisi (Di giovedì 13 agosto 2020) “Mia figlia era depressa per il Covid”: parla il padre di Viviana Parisi Luigino Parisi, 71 anni, piange la morte della figlia Viviana, la dj 43enne originaria di Torino trovata senza vita sabato 8 agosto nel bosco di Caronia (Messina) a circa 500 metri dal luogo dove era scomparsa cinque giorni prima. Ancora nessuna traccia, invece, del figlio Gioele, 4 anni, che presumibilmente era con lei quando lunedì 3 agosto Viviana Parisi si è scontrata con un furgone sull’autostrada Messina-Palermo per poi sparire nel bosco adiacente il guard rail. E a Repubblica, racconta: “La mia Viviana era speciale e mi mancherà tantissimo il ... Leggi su tpi

matteosalvinimi : Pistola ad acqua con mia figlia, mi indagheranno anche per questo?????????? Io comunque, Amici, non perdo il mio sorr… - Corriere : Putin: «Abbiamo sviluppato il primo vaccino contro il Covid, sperimentato da mia figlia» - chetempochefa : “Mia madre ha conservato la sua ironia fino all’ultimo: è stata la sua chiave di vita. È stata una donna che ha cre… - infoitinterno : Figlia mia, un giorno sarai madre anche tu, e capirai - kalyaMail : RT @gabrillasarti2: @rocselli Mia figlia ritira mia nipote dalla scuola per quest'anno ! -

Ultime Notizie dalla rete : “Mia figlia "Ridere sotto le bombe": il gioco del papà in Siria per non far spaventare la figlia Corriere della Sera