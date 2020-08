“Mi hanno rovinato le ferie”. Il sindaco leghista di Treviglio col bonus da 600 euro e stipendio da 3300 attacca: “Fuori i nomi di quelli del Pd” (Di giovedì 13 agosto 2020) Il “mai più ricandidati” nelle liste della Lega non vale per il sindaco di Treviglio, Juri Imeri. Anche il numero uno dell’amministrazione che guida la città da 30mila abitanti in provincia di Bergamo ha chiesto e ottenuto il bonus da 600 euro messo a punto dal governo per partite Iva e autonomi per i mesi di marzo e aprile. Ma Lega, a differenza di quanto fatto coi deputati Elena Murelli e Andrea Dara, che sono stati sospesi, ha già fatto quadrato intorno al proprio esponente: Imeri è un amministratore locale, nulla ha a che vedere con parlamentari o consiglieri regionali che portano a casa, ogni mese, stipendi da cinque cifre. Eppure nella cittadina della Bergamasca non si parla d’altro. Le opposizioni, con Pd, liste civiche e M5s ... Leggi su ilfattoquotidiano

