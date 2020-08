“Mi farei bombare da Immobile”, la risposta di Jessica Melena: “È sempre impegnato” (FOTO) (Di giovedì 13 agosto 2020) “Mi farei bombare da Ciro a tutte le ore… ma mi va bene anche una cosa a 3“, “Purtroppo è sempre impegnato, non ha tregua“. Scambio di commenti hot sotto il post di Jessica Melena, moglie di Ciro Immobile. Una fan sfegatata dell’attaccante della Lazio ha rubato la scena scrivendo un commento piuttosto curioso al quale, però, Jessica ha voluto rispondere troncando i bollenti spiriti. View this post on Instagram ❤️ A post shared by Jessica Melena (@JessicaMelena) on Aug 8, 2020 at 5:33am PDT Leggi su sportface

GiulioSarus : Sono sempre stato avverso a Berlusconi. Per coerenza non mi farei mai curare da uno come #Zangrillo - taemeupp : come cazzo farei senza i bangtan sono gli unici che mi danno felicità in questa vita piena di merda - sogniappesi____ : RT @jessygiu12: A volte sbaglio perché mi dispiace quando le persone non si comportano come farei io e ci resto male ma mi deve entrare in… - Fofia00 : RT @jessygiu12: A volte sbaglio perché mi dispiace quando le persone non si comportano come farei io e ci resto male ma mi deve entrare in… - _littlew0lf_ : RT @maticalmi: io comunque non capisco perchè ceh sono etero ma se una ragazza mi chiedesse di baciarla lo farei senza pensarci due volte -

Ultime Notizie dalla rete : “Mi farei “Sul vaccino russo c’è un annuncio, ma non i dati. La scienza non funziona così” La Repubblica