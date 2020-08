"Mi fai schifo, ti prendo a calci in c***". Facchinetti fuori controllo al ristorante: clamorosa rissa con il supervip per 20 euro (Di giovedì 13 agosto 2020) Chi è il vip spilorcio finito nel mirino di Francesco Facchinetti? Se lo chiedono tutti dopo che l'ex dj si è sfogato su Instagram direttamente dalla Costa Smeralda, dove sta trascorrendo le vacanze in serenità. C'è però un episodio che proprio non è riuscito a digerire, al punto da renderlo pubblico, anche se senza fare nomi: “Prima ero in un posto, con me c'era un personaggio molto ricco e molto famoso, era di fianco al mio tavolo, è arrivato il conto e ha chiesto lo sconto. Ma come ca*** fai a chiedere lo sconto in un momento come questo in cui la gente sta fallendo, i ristoranti stanno fallendo e tu che sei ricco e che puoi permettere di pagare e lasciare la mancia chiedi lo sconto? Mi fai schifo, ti prendo a calci in c***”. Ma non ... Leggi su liberoquotidiano

