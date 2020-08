"Mi chiamo Cristiano, vivo in Duomo". Le farneticazioni del sequestratore (Di giovedì 13 agosto 2020) Milano, 13 agosto 2020 - «Buttalo. Ti aiutiamo, ma lascia il coltello, andiamo a cercare la tua stanza». Incroci di sguardi, parole rassicuranti. «Come ti chiami?». «Cristiano», risponde il ragazzo ... Leggi su ilgiorno

biecoilluminist : @cmgaston Sto preparando il discorso di insediamento: «Mi chiamo Giorgio, sono uno zio, sono Cristiano» - GCammisotto : @_deep_x Sarebbe un sogno vederlo vestire bianconero come post Ronaldo, è vero che in pole sembra esserci Haaland,… - PrianteLuciana : @Frances92507753 @Cristiano @PauDybala_JR @juventusfc @juventusfans @andagn @chiellini @TuttoMercatoWeb… - Neboe2 : @realvarriale @juventusfc @ChampionsLeague @Cristiano Lei ( non la chiamo direttore perché non lo merita ) dovrebbe… - doppiam79 : @GianguidT @IRubentismo @Boboj29 @realvarriale @juventusfc @ChampionsLeague @Cristiano @neniambulance ?????? almeno av… -

Ultime Notizie dalla rete : chiamo Cristiano Vuoi accogliere il Vangelo? vivi affidato come un bambino Aleteia IT Calciomercato Juventus, giallo Ronaldo | CR7 tra Pirlo, Zidane e Psg

Anche Cristiano Ronaldo, infatti, avrebbe ‘indagato’ per ricevere garanzie di successo sul nuovo tecnico. L’ex centrocampista bianconero era stato chiamato ad allenare la Juventus Under 23, l’ideale p ...

Nuovo allenatore delle Fere Cristiano Lucarelli: «Con la Ternana amore a prima vista»

«In questa categoria vince chi corre tanto e riesce contestualmente ad esprimere un buon calcio, tengo al senso di appartenenza e attaccamento alla maglia e voglio vincere un campionato. Con la Ternan ...

