"Mettila qui o ti distruggo l'auto", ma bordo c'erano 2 poliziotti: arrestato parcheggiatore abusivo di Vieste (Di giovedì 13 agosto 2020) arrestato in flagranza di reato Matteo Raduano di 49 anni, fratello di Marco, ritenuto dagli inquirenti al vertice dalla criminalità organizzata. Blitz organizzato per difendere i turisti Leggi su repubblica

Pretendeva il pagamento del parcheggio in una zona di competenza del comune di Vieste (Foggia): con l'accusa di tentata estorsione, gli agenti della squadra mobile di Foggia hanno arrestato in flagran ...

