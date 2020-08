Meteo di Settembre, sempre potenziali i 45 gradi (Di giovedì 13 agosto 2020) Quella del 1° Settembre, come inizio d’Autunno, è una data stabilita per convenzione internazionale. Le stagioni sono suddivise per trimestri, secondo il calendario Gregoriano e non predicono cambiamenti Meteo. Ma il clima estivo si può spingere ben oltre l’inizio dell’Autunno Meteorologico e persino quello astronomico che inizia 3 settimane dopo. Il prolungamento dell’Estate è il risultato del fatto che sono divenute sempre più feroci le ondate di caldo post Ferragosto, proprio quando si verificava la rottura stagionale nelle Estati “old style”. Parliamo della rottura dell’Estate, di cui inizierete a sentir parlare. Sono innumerevoli le ondate di caldo settembrine. Rappresentazione grafica di eccezionale anomalia climatica ... Leggi su meteogiornale

Il pasticcio sulla scuola: "I banchi distanziati? Non è più obbligatorio"

Perché del resto il tempo per organizzare il nuovo anno non mancava. Ma il ministro non può dormire sonni tranquilli. Perché in effetti quello che si doveva predisporre per il 14 settembre è solo ...

