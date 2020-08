METEO 7 Giorni: Italia spaccata tra CLIMA ROVENTE e VIOLENTI TEMPORALI (Di giovedì 13 agosto 2020) METEO SINO AL 19 AGOSTO 2020, ANALISI E PREVISIONE L’anticiclone subtropicale protegge il bacino centrale del Mediterraneo, pur incalzato da infiltrazioni instabili legate a una depressione tra Penisola Iberica e Golfo di Biscaglia. Questo campo di alta pressione è supportato da correnti calde in risalita dal Nord Africa, che tendono ad investire più direttamente le regioni meridionali e le due Isole Maggiori. Le insidie al campo anticiclonico riguardano il Nord Italia, lambito da flussi instabili veicolati dalla depressione presente in prossimità del Golfo di Biscaglia. In questa fase l’instabilità è più vivace, per il transito della coda di un fronte con TEMPORALI sulle Alpi che sconfinano facilmente verso la Val Padana, associati a fenomeni anche intensi. Per effetto ... Leggi su meteogiornale

