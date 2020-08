Mercedes-Benz Classe S - Il lusso hi-tech della nuova ammiraglia - VIDEO (Di giovedì 13 agosto 2020) In attesa della presentazione ufficiale della nuova Mercedes-Benz Classe S, prevista a settembre, la Casa di Stoccarda continua a svelare nuovi dettagli sulle innovazioni dell'ammiraglia, di cui proseguono i test su strada. Dopo la variante ibrida plug-in e il sistema Mbux di seconda generazione, i tecnici della Stella hanno raccontato lesperienza olistica a bordo della vettura, ovvero come il marchio ha declinato i concetti di lusso e benessere per appagare i sensi di chi sale a bordo. La plancia. Partendo dallesperienza visiva, la nuova architettura del cruscotto, saltano subito all'occhio i materiali delle sue superfici e il display centrale. La plancia, ispirata al design dei moderni yacht, ... Leggi su quattroruote

