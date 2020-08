Mercato Napoli Gabriel, il brasiliano al posto di Koulibaly. Ma l'Everton... (Di giovedì 13 agosto 2020) Mercato Napoli Gabriel - Spiega ' La Gazzetta dello Sport ': ' Ora si viaggia su 70 milioni, più bonus,, come vorrebbe il Napoli. E su poco più di 60, facciamo 63, come vorrebbe il Manchester City ... Leggi su europacalcio

tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? #Napoli - #Gattuso: intoppi improvvisi! ?? Si resta così almeno fino al 2021. Del resto se ne… - tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? Gattuso-Napoli: c'è l'accordo ?? Raggiunta l'intesa tra l'allenatore e #DeLaurentiis. In setti… - marcoconterio : ?? Punto mercato sulla #Fiorentina ???? Contatto per #Milik del #Napoli che può diventare più di un'idea. #Piatek l'a… - sportli26181512 : Napoli ostaggio di Koulibaly, Allan e Milik: Tre pezzi da novanta da cedere contemporaneamente. La Champions e l’Eu… - MundoNapoli : Gazzetta dello Sport: il Napoli ha messo Ghoulam sul mercato -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Napoli

È vero, il lockdown ha invogliato a svuotare cantine e a fare lavoretti in casa che nessuno di solito fa perché in questi giorni si è in ferie - vista la fatica che si fa per uscire causa epidemia da ...NEWS CALCIOMERCATO JUVENTUS – Una delle priorità della Juventus – che si trova in piena fase di rinnovamento – è trovare un numero nove capace di segnare 15-20 gol stagionali e che sappia ricevere pal ...