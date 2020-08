Mercato Juventus, Juninho fa sognare i tifosi bianconeri: le parole su Aouar (Di giovedì 13 agosto 2020) Mercato Juventus – Arrivano buone notizie dalla Francia per quanto riguarda il futuro di Houssem Aouar. Il centrocampista è seguito da tanti top club europei, compreso quello di Andrea Agnelli. Ai microfoni di RMC Sport, ha parlato il d.s del Lione, Juninho, il quale ha confermato che il ragazzo piace a molte squadre e potrebbe lasciare il Lione durante il Mercato estivo. Mercato Juventus: conferme su Aouar L’ex centrocampista brasiliano ha, inoltre, confermato che il presidente dei “Les Gones” Aulas sta già lavorando per rinforzare la squadre e sostituire i possibili partenti. Le parole: Leggi anche::Pirlo Juventus, senti Pistocchi: “E’ un dilettante, vuole giocare con ... Leggi su juvedipendenza

Sport_Mediaset : Vertice di mercato in casa #Juve: uno tra #Dybala e #Cr7 sarà ceduto . #SportMediaset - tuttosport : #Juve, #Dybala è sul mercato: variabili #City e #RealMadrid - Sport_Mediaset : #Juve, #Dybala non ha ancora rinnovato: messaggio di mercato? ?? - pelfra79 : Mercato #Juventus ad oggi In #Arthur e #Kulusevski Out #Matuidi Valigie per #Higuain e #Khedira Interesse per… - CampiMinati : RT @juvandme: CAMPI&ME : GRAZIANO RISPONDE -