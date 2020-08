Mercato Juventus, arriva una richiesta di Pirlo: nel mirino c’è un ex Milan (Di giovedì 13 agosto 2020) Pirlo Juventus – La Juventus è alla ricerca di rinforzi in vista della prossima stagione. Dopo lo switch di tecnico che ha visto Pirlo subentrare a Maurizio Sarri adesso si pianifica il Mercato. Nel mirino c’è un ex Milan, da tempo sul taccuino di Fabio Paratici per rinforzare la mediana. Oltre a Thomas dell’Atletico Madrid adesso si segue un profilo del nostro campionato. Pirlo Juventus: chiesto Locatelli per il centrocampo Stando alle ultime voci di Mercato la Juventus starebbe monitorando costantemente la pista che porta a Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo sembrerebbe essere finito da tempo sul taccuino della dirigenza bianconera. Leggi anche: Zapata ... Leggi su juvedipendenza

