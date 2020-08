Melissa Satta sexy su Instagram: lady Boateng fa impazzire i fan in Costa Smeralda (FOTO) (Di giovedì 13 agosto 2020) Melissa Satta fa impazzire i propri fan pubblicando una FOTO davvero hot. La showgirl e compagna di vita di Kevin Prince Boateng si trova in vacanza in Costa Smeralda e ha postato su Instagram uno scatto che la ritrae in costume col suo fisico scultoreo, il seno in vista e un addome davvero scolpito. L’abbronzatura è quella dei giorni migliori e la FOTO è davvero sexy: eccola di seguito. View this post on Instagram Non rinuncio mai all'abbronzatura, e nemmeno a una pelle protetta! Con il Latte Spray Solare Angstrom prendo solo il buono del sole, per una tintarella in completo relax ☀️ @angstromsolari #ColSoleAddosso #adv A post shared ... Leggi su sportface

MarcoR222 : RT @dea_channel: fisicatissima la dea Melissa Satta ?????????? - lucreziatoncig : svegliata con un nuovo numero di Grazia con in copertina Melissa Satta, vorrei che tutti i risvegli fossero così ???? - fabbianorozzang : RT @dea_channel: fisicatissima la dea Melissa Satta ?????????? - dea_channel : fisicatissima la dea Melissa Satta ?????????? - Sheva0007 : RT @MilanNation1: #MilanNation #SempreMilan #Milan Giorgia Palmas Melissa Satta Federica Fontana Elettra Lamborghini @Giorgia_Palmas @satta… -