Melissa Satta confessa la gelosia di Boateng: non esiste il matrimonio perfetto (Foto) (Di giovedì 13 agosto 2020) Melissa Satta per la prima volta parla della gelosia di Boateng e della crisi che hanno superato con successo (Foto). La showgirl sarda ha raccontato cose mai dette prima e alla rivista Grazia ha spiegato il suo punto di vista. L’ha fatto adesso che è sicura della solidità del suo matrimonio, anche se non esiste quello perfetto. Melissa Satta e Boateng hanno affrontato un periodo difficile ma lei ha lottato con tutta se stessa e alla fine insieme hanno vinto. A giugno hanno festeggiato i 4 anni di matrimonio ma questo non vuol dire che tutto sia semplice, non sempre è come una favola ma il marito non si cambia come i ferri da stiro rotti. Usa proprio queste ... Leggi su ultimenotizieflash

