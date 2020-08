Meghan Markle, la nuova rivelazione del libro ‘scandalo’: ecco cosa voleva fare prima di diventare attrice (Di giovedì 13 agosto 2020) Meghan Markle ha saputo mettere a frutto molti dei suoi talenti, ma prima di diventare un’attrice affermata ha considerato di svolgere un altro mestiere. Secondo il libro ‘scandalo’ “Finding Freedom” l’americana voleva fare la giornalista. Come ricorda l’Independent, la duchessa gestiva un blog di moda e costume prima di incontrare il principe Harry e la nuova biografia dà per certa la sua passione per il giornalismo. Eppure proprio la stampa le avrebbe reso la vita difficile a Casa Windsor. La duchessa ha abbandonato il pensiero di diventare giornalista quando è arrivato il suo ruolo più importante e ha iniziato a recitare in ... Leggi su newscronaca.myblog

