Medio Oriente, Emirati Arabi siglano la pace con Israele. Trump: “Passo storico” (Di giovedì 13 agosto 2020) ROMA – Israele ha stretto un accordo con gli Emirati Arabi Uniti che permettera’ ai due paesi di normalizzare i rapporti. Mediata dall’amministrazione Trump, l’intesa e’ stata resa possibile dal fatto che il governo di Tel Aviv ha rinunciato ad esercitare la propria sovranita’ su varie zone della Cisgiordania, che Israele si preparava ad annettere. Un punto che aveva suscitato la ferma opposizione dei palestinesi, sostenuti da diversi Paesi arabo-musulmani e non. Leggi su dire

sole24ore : Medio Oriente, Trump annuncia: «Accordo di pace storico» Israele-Emirati Arabi Uniti - EURACTIVItalia : Intervista con @annalisaPe, ricercatrice dell’ @ispionline, che da anni studia il Medio Oriente. Intervista di Giu… - corradoformigli : Un Libano di nuovo in piedi è fondamentale per l’equilibrio del Medio Oriente. E anche per la nostra sicurezza. E o… - OfficinaDiMarK : Medio Oriente, Israele fa pace con gli Emirati Arabi e rinuncia alla Cisgiordania. Trump: «Accordo storico» - Il So… - MichelaRoi : RT @cjmimun: Israele ed Emirati arabi uniti hanno raggiunto oggi uno storico accordo di pace che portera' alla piena normalizzazione dei ra… -