Medio Oriente, accordo storico fra Israele e Emirati Arabi. Trump: "Enorme svolta" (Di giovedì 13 agosto 2020) Accordi di pace storico fra Israele ed Emirati Arabi Uniti . L'intesa porterà alla piena normalizzazione dei rapporti diplomatici tra i due paesi del Medio Oriente . L'accordo ha visto il presidente ... Leggi su quotidiano

