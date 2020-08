«Medici strumenti di morte»: il Coronavirus, le narrazioni tossiche e la rabbia di Bassetti contro i negazionisti (Di giovedì 13 agosto 2020) Chi sono i veri «negazionisti» della Covid-19? Questi mesi di informazione tossica e antiscientifica, alimentata da paura e rabbia, hanno creato dei grossi danni nella percezione che gli italiani hanno della realtà. Abbiamo sentito spesso usare la parola «terrorismo» come arma dei “potenti” per far accettare ai cittadini le misure restrittive per far fronte all’epidemia, che per qualcuno era fasulla e campata per aria. Per diffondere tale narrativa sono stati proprio i negazionisti a usare il terrore: ecco allora che i «poteri forti vi vogliono controllare rendendovi schiavi, vi vogliono modificare geneticamente, vi vogliono uccidere e massacrare peggio di come hanno fatto i nazisti con gli ebrei». Uno scenario apocalittico, degno dei migliori film di ... Leggi su open.online

