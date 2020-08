Mauro Corona: «Resterò a Cartabianca a fare il pagliaccio in tv, quei 500 euro a puntata servono» (Di giovedì 13 agosto 2020) «Quella che comincia l’8 settembre sarà la mia ultima stagione in video». Mauro Corona si prepara all’ultima apparizione in televisione. «Ho firmato un contratto, 500 euro a puntata, devo rispettarlo per necessità familiari. So che Repubblica rispetterà il mio terribile segreto. Ma l’istinto mi dice che ormai sono già visto e che non posso più fare la foglia di fico stesa sopra il vuoto. Appena libero, tornerò a riempire la mia fontana, rimasta secca». È quanto dice al quotidiano diretto da Maurizio Molinari alla soglia dei suoi 70 anni. Mauro Corona: «Siamo tutti schiavi della notorietà» Corona che è ospite fisso di ... Leggi su secoloditalia

