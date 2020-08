Mauro Corona annuncia l’addio a Cartabianca e confessa “Ho pensato più volte di impiccarmi” (Di giovedì 13 agosto 2020) Ricominciare a 70 anni (li ha compiuti lo scorso 9 agosto) è possibile. Parola dello scultore, alpinista e scrittore Mauro Corona, che ha conosciuto la popolarità televisiva non solo per i suoi interventi irriverenti a “Cartabianca” su Rai Tre, ma anche per i siparietti e scontri con la conduttrice Bianca Berlinguer. Corona però in una intervista a La Repubblica rivela che questo sarà l’ultimo anno nel talk politico di Rai Tre. “Ho capito di poter fare a meno anche della televisione. Quella che comincia l’8 settembre sarà la mia ultima stagione in video. Ho firmato un contratto, 500 euro a puntata, devo rispettarlo per necessità famigliari. – ha dichiarato – So che Repubblica rispetterà il mio terribile segreto. Ma l’istinto ... Leggi su ilfattoquotidiano

