Marito chiede il divorzio: lei gli fa una maledizione e lo manda in ospedale, agghiacciante (Di giovedì 13 agosto 2020) Un matrimonio tormentato fino all’ultimo momento. Una donna trevigiana non riusciva a darsi pace per la decisione del Marito di lasciarla e così si è presa la sua vendetta e lo ha mandato all’ospedale! Magia nera e riti voodoo Amuleti, candele e immagini di divinità ovunque, una scena insolita e terrificante che ha fatto accapponare la pelle ad un uomo di Treviso. La moglie, con la quale era in atto la separazione, gli ha fatto trovare un altarino con in cima una bambolina trafitta di spilli e sul volto era appoggiata una sua fotografia. Un vero e proprio maleficio a regola d’arte, secondo la prassi dei riti voodoo. La vendetta La storia riguarda due professionisti benestanti che per anni hanno vissuto uno a un capo del mondo rispetto all’altro. Nell’ultimo periodo della ... Leggi su velvetgossip

