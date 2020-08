Marco Rizzone, è lui il deputato M5s che ha chiesto e ottenuto il bonus Inps (Di giovedì 13 agosto 2020) Imprenditore genovese, con laurea in economia e specializzazione alla prestigiosa Scuola di Sant’Anna, Marco Rizzone ha chiesto e incassato il bonus dei 600 euro riservato alle partite Iva colpite dal Coronavirus. Vito Crimi, capo politico del M5s, lo ha deferito ai probiviri del Movimento.Negli ultimi tempi Rizzone è stato sotto i riflettori per essere tra i sostenitori dell’alleanza tra M5s e il Partito Democratico alle elezioni regionali in Liguria tanto da aver seguito in prima persona la trattativa che ha portato alla candidatura del giornalista Ferruccio Sansa alla presidenza della Regione per i giallorossi.Rizzone, dopo un’esperienza in Cina e nella Silicon Valley, è tornato in Italia dedicandosi al settore dell’innovazione digitale e delle ... Leggi su huffingtonpost

