Maradona in lutto: il cognato morto per il coronavirus (Di giovedì 13 agosto 2020) Non arrivano belle news dall'Argentina per Diego Armando Maradona. Il cognato è deceduto a causa del coronavirus. Da diverse settimane, Raul Machuca, marito di Rita Maradona, sorella dell'ex Pibe de Oro, era ricovertato nella clinica Vicente Lopez dopo aver contratto il Covid-19. Purtroppo le sue condizioni sono andate peggiorando sino alla morte.Maradona: morto il cognato di coronaviruscaption id="attachment 900625" align="alignnone" width="657" Maradona (getty images)/captionC'è tanta preoccupazione per Diego Armando Maradona. Dopo la notizia della positività di sua sorella Kitty, ecco la morte di suo marito Raul. L'uomo stava male da tempo a causa del coronavirus e nelle scorse ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Maradona in lutto: il cognato morto per il coronavirus - - ContropiedeA : Lutto per Maradona: il cognato muore a causa del Covid - - zazoomblog : Lutto per Maradona: morto il cognato a causa del Coronavirus - #Lutto #Maradona: #morto #cognato… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LUTTO - Il commovente saluto di Diego Armando Maradona alla sorella Kitty dopo la morte del marito per coronavirus http… - susydigennaro : RT @napolimagazine: LUTTO - Il commovente saluto di Diego Armando Maradona alla sorella Kitty dopo la morte del marito per coronavirus http… -