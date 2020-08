Maradona, il cognato Raul Machuca morto di coronavirus: positiva anche la sorella (Di giovedì 13 agosto 2020) Il coronavirus colpisce anche la famiglia di Diego Armando Maradona. Il cognato, Raul Machuca, è morto a 77 anni ucciso dal Covid-19. Maradona, il coronavirus uccide il cognato Raul Si tratta del marito di Rita, sorella del Pibe de Oro. Il 77enne era ricoverato da oltre tre settimane nella clinica Vicente Lopez dopo essere risultato … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

