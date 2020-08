Mara Venier, il marito Nicola Carraro si sfoga sui social sulla moglie e svela dettagli importanti, poi spiega il ruolo di Jerry Calà (Di giovedì 13 agosto 2020) Mara Venier e Nicola Carraro sono una coppia molto solida e innamoratissima. Anche se Mara Venier, in più occasioni, ha rivelato che lei e il marito dormano in camere separate ha, comunque, raccontato che la complicità che c’è tra di loro è unica e che lui è l’amore della sua vita. Mara Venier è stata la compagna a lungo del grandissimo Renzo Arbore ma da circa 14 anni è felicemente sposata e non rinuncerebbe per nulla al mondo al suo grande amore. Nicola Carraro racconta la fissazione della moglie, Mara Venier Mara Venier non ha mai tenuto nascosto la ... Leggi su baritalianews

